Na temelju vašeg predviđanja, Alibaba bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 157.77 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Alibaba bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 165.6585 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za BABAON je $ 173.9414 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za BABAON je $ 182.6384 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BABAON u 2029. je $ 191.7704 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BABAON u 2030. je $ 201.3589 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Alibaba mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 327.9924.

U 2050. godini, cijena Alibaba mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 534.2652.