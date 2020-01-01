Solar (SXP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solar (SXP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solar (SXP) Informacije Solar is an enterprise-level blockchain ecosystem powered by open-source developers and community participation. Službena web stranica: https://solar.org Bijela knjiga: https://docs.solar.org/project/whitepaper/ Istraživač blokova: https://solarscan.com Kupi SXP odmah!

Solar (SXP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solar (SXP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 110.89M $ 110.89M $ 110.89M Ukupna količina: $ 654.62M $ 654.62M $ 654.62M Količina u optjecaju: $ 654.62M $ 654.62M $ 654.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 110.89M $ 110.89M $ 110.89M Povijesni maksimum: $ 5.8603 $ 5.8603 $ 5.8603 Povijesni minimum: $ 0.14360286304862213 $ 0.14360286304862213 $ 0.14360286304862213 Trenutna cijena: $ 0.1694 $ 0.1694 $ 0.1694 Saznajte više o cijeni Solar (SXP)

Solar (SXP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solar (SXP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SXP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SXP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SXP tokena, istražite SXP cijenu tokena uživo!

Solar (SXP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena SXP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite SXP povijest cijena odmah!

