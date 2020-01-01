Star Atlas (ATLAS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Star Atlas (ATLAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Star Atlas (ATLAS) Informacije Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Službena web stranica: https://staratlas.com Bijela knjiga: https://staratlas.com/white-paper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx Kupi ATLAS odmah!

Star Atlas (ATLAS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Star Atlas (ATLAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.09M $ 18.09M $ 18.09M Ukupna količina: $ 36.00B $ 36.00B $ 36.00B Količina u optjecaju: $ 20.44B $ 20.44B $ 20.44B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.86M $ 31.86M $ 31.86M Povijesni maksimum: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Povijesni minimum: $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 Trenutna cijena: $ 0.000885 $ 0.000885 $ 0.000885 Saznajte više o cijeni Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas (ATLAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Star Atlas (ATLAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ATLAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ATLAS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ATLAS tokena, istražite ATLAS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ATLAS Jeste li zainteresirani za dodavanje Star Atlas (ATLAS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ATLAS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ATLAS na MEXC-u odmah!

Star Atlas (ATLAS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ATLAS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ATLAS povijest cijena odmah!

ATLAS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ATLAS? Naša ATLAS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ATLAS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!