Star Atlas (ATLAS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Star Atlas (ATLAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.


Star Atlas (ATLAS) Informacije

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Službena web stranica:
https://staratlas.com
Bijela knjiga:
https://staratlas.com/white-paper.pdf
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx

Star Atlas (ATLAS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Star Atlas (ATLAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 18.09M
Ukupna količina:
$ 36.00B
Količina u optjecaju:
$ 20.44B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 31.86M
Povijesni maksimum:
$ 0.2218
Povijesni minimum:
$ 0.000804697759854435
Trenutna cijena:
$ 0.000885
Star Atlas (ATLAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Star Atlas (ATLAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ATLAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ATLAS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ATLAS tokena, istražite ATLAS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ATLAS

Jeste li zainteresirani za dodavanje Star Atlas (ATLAS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ATLAS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Star Atlas (ATLAS) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ATLAS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ATLAS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ATLAS? Naša ATLAS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.