Star Atlas Logotip

Star Atlas Cijena(ATLAS)

1 ATLAS u USD cijena uživo:

$0.000885
$0.000885
-0.44%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Star Atlas (ATLAS)
Star Atlas (ATLAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000868
$ 0.000868
24-satna najniža cijena
$ 0.000938
$ 0.000938
24-satna najviša cijena

$ 0.000868
$ 0.000868

$ 0.000938
$ 0.000938

$ 0.27733053
$ 0.27733053

$ 0.000804697759854435
$ 0.000804697759854435

-0.57%

-0.44%

-3.28%

-3.28%

Star Atlas (ATLAS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000885. Tijekom protekla 24 sata, ATLAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.000868 i najviše cijene $ 0.000938, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATLAS je $ 0.27733053, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000804697759854435.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATLAS se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i -3.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Star Atlas (ATLAS)

No.906

$ 18.08M
$ 18.08M

$ 19.92K
$ 19.92K

$ 31.86M
$ 31.86M

20.43B
20.43B

36,000,000,000
36,000,000,000

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Star Atlas je $ 18.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 19.92K. Količina u optjecaju ATLAS je 20.43B, s ukupnom količinom od 36000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.86M.

Star Atlas (ATLAS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Star Atlas za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000391-0.44%
30 dana$ -0.000124-12.29%
60 dana$ +0.000023+2.66%
90 dana$ -0.000207-18.96%
Star Atlas promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ATLAS od $ -0.00000391 (-0.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Star Atlas 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000124 (-12.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Star Atlas 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ATLAS od $ +0.000023 (+2.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Star Atlas 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000207 (-18.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Star Atlas (ATLAS)?

Pogledajte Star Atlas stranicu Povijest cijena sada.

Što je Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Star Atlas ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ATLAS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Star Atlas na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Star Atlas učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Star Atlas Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Star Atlas (ATLAS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Star Atlas (ATLAS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Star Atlas.

Provjerite Star Atlas predviđanje cijene sada!

Star Atlas (ATLAS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Star Atlas (ATLAS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ATLAS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Star Atlas (ATLAS)

Tražiš kako kupiti Star Atlas? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Star Atlas na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ATLAS u lokalnim valutama

1 Star Atlas(ATLAS) u VND
23.288775
1 Star Atlas(ATLAS) u AUD
A$0.0013452
1 Star Atlas(ATLAS) u GBP
0.00064605
1 Star Atlas(ATLAS) u EUR
0.00075225
1 Star Atlas(ATLAS) u USD
$0.000885
1 Star Atlas(ATLAS) u MYR
RM0.0037347
1 Star Atlas(ATLAS) u TRY
0.03640005
1 Star Atlas(ATLAS) u JPY
¥0.130095
1 Star Atlas(ATLAS) u ARS
ARS$1.21900785
1 Star Atlas(ATLAS) u RUB
0.0712956
1 Star Atlas(ATLAS) u INR
0.07787115
1 Star Atlas(ATLAS) u IDR
Rp14.5081944
1 Star Atlas(ATLAS) u KRW
1.23258375
1 Star Atlas(ATLAS) u PHP
0.0505158
1 Star Atlas(ATLAS) u EGP
￡E.0.04294905
1 Star Atlas(ATLAS) u BRL
R$0.00480555
1 Star Atlas(ATLAS) u CAD
C$0.00121245
1 Star Atlas(ATLAS) u BDT
0.10755405
1 Star Atlas(ATLAS) u NGN
1.35528015
1 Star Atlas(ATLAS) u COP
$3.5542131
1 Star Atlas(ATLAS) u ZAR
R.0.01558485
1 Star Atlas(ATLAS) u UAH
0.03661245
1 Star Atlas(ATLAS) u VES
Bs0.12921
1 Star Atlas(ATLAS) u CLP
$0.855795
1 Star Atlas(ATLAS) u PKR
Rs0.2507736
1 Star Atlas(ATLAS) u KZT
0.47631585
1 Star Atlas(ATLAS) u THB
฿0.02859435
1 Star Atlas(ATLAS) u TWD
NT$0.0270987
1 Star Atlas(ATLAS) u AED
د.إ0.00324795
1 Star Atlas(ATLAS) u CHF
Fr0.000708
1 Star Atlas(ATLAS) u HKD
HK$0.00689415
1 Star Atlas(ATLAS) u AMD
֏0.3379107
1 Star Atlas(ATLAS) u MAD
.د.م0.0079473
1 Star Atlas(ATLAS) u MXN
$0.0164964
1 Star Atlas(ATLAS) u SAR
ريال0.00331875
1 Star Atlas(ATLAS) u PLN
0.00321255
1 Star Atlas(ATLAS) u RON
лв0.00383205
1 Star Atlas(ATLAS) u SEK
kr0.00831015
1 Star Atlas(ATLAS) u BGN
лв0.0014691
1 Star Atlas(ATLAS) u HUF
Ft0.29867865
1 Star Atlas(ATLAS) u CZK
0.01845225
1 Star Atlas(ATLAS) u KWD
د.ك0.000269925
1 Star Atlas(ATLAS) u ILS
0.00296475
1 Star Atlas(ATLAS) u AOA
Kz0.80673945
1 Star Atlas(ATLAS) u BHD
.د.ب0.00033276
1 Star Atlas(ATLAS) u BMD
$0.000885
1 Star Atlas(ATLAS) u DKK
kr0.00563745
1 Star Atlas(ATLAS) u HNL
L0.0231516
1 Star Atlas(ATLAS) u MUR
0.040533
1 Star Atlas(ATLAS) u NAD
$0.0155406
1 Star Atlas(ATLAS) u NOK
kr0.00884115
1 Star Atlas(ATLAS) u NZD
$0.00149565
1 Star Atlas(ATLAS) u PAB
B/.0.000885
1 Star Atlas(ATLAS) u PGK
K0.00374355
1 Star Atlas(ATLAS) u QAR
ر.ق0.0032214
1 Star Atlas(ATLAS) u RSD
дин.0.08852655

Star Atlas Resurs

Za dublje razumijevanje Star Atlas, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Star Atlas web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Star Atlas

Koliko Star Atlas (ATLAS) vrijedi danas?
Cijena ATLAS uživo u USD je 0.000885 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ATLAS u USD?
Trenutačna cijena ATLAS u USD je $ 0.000885. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Star Atlas?
Tržišna kapitalizacija za ATLAS je $ 18.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ATLAS?
Količina u optjecaju za ATLAS je 20.43B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ATLAS?
ATLAS je postigao ATH cijenu od 0.27733053 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ATLAS?
ATLAS je vidio ATL cijenu od 0.000804697759854435 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ATLAS?
24-satni obujam trgovanja za ATLAS je $ 19.92K USD.
Hoće li ATLAS još narasti ove godine?
ATLAS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ATLAS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ATLAS u USD kalkulator

Iznos

ATLAS
ATLAS
USD
USD

1 ATLAS = 0.000885 USD

Trgujte ATLAS

ATLASUSDT
$0.000885
$0.000885
-0.44%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine