Astra Protocol (ASTRA) Tokenomika

Astra Protocol (ASTRA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Astra Protocol (ASTRA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Astra Protocol (ASTRA) Informacije

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Službena web stranica:
https://astraprotocol.com/
Bijela knjiga:
https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e

Astra Protocol (ASTRA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Astra Protocol (ASTRA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
Povijesni maksimum:
$ 0.8
$ 0.8$ 0.8
Povijesni minimum:
$ 0.000368237312114063
$ 0.000368237312114063$ 0.000368237312114063
Trenutna cijena:
$ 0.0018509
$ 0.0018509$ 0.0018509

Astra Protocol (ASTRA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Astra Protocol (ASTRA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ASTRA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ASTRA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ASTRA tokena, istražite ASTRA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ASTRA

Jeste li zainteresirani za dodavanje Astra Protocol (ASTRA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ASTRA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Astra Protocol (ASTRA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ASTRA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ASTRA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ASTRA? Naša ASTRA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.