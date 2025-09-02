Više o ASTRA

ASTRA Informacije o cijeni

ASTRA Bijela knjiga

ASTRA Službena web stranica

ASTRA Tokenomija

ASTRA Prognoza cijena

ASTRA Povijest

Vodič za kupnju ASTRA

Konverter ASTRA u fiducijarnu valutu

ASTRA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Astra Protocol Logotip

Astra Protocol Cijena(ASTRA)

1 ASTRA u USD cijena uživo:

$0.0021428
$0.0021428$0.0021428
-0.31%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Astra Protocol (ASTRA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:35:26 (UTC+8)

Astra Protocol (ASTRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0020652
$ 0.0020652$ 0.0020652
24-satna najniža cijena
$ 0.002292
$ 0.002292$ 0.002292
24-satna najviša cijena

$ 0.0020652
$ 0.0020652$ 0.0020652

$ 0.002292
$ 0.002292$ 0.002292

$ 0.5004097841977422
$ 0.5004097841977422$ 0.5004097841977422

$ 0.000368237312114063
$ 0.000368237312114063$ 0.000368237312114063

-0.02%

-0.31%

-1.36%

-1.36%

Astra Protocol (ASTRA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0021428. Tijekom protekla 24 sata, ASTRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0020652 i najviše cijene $ 0.002292, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTRA je $ 0.5004097841977422, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000368237312114063.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTRA se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.31% u posljednjih 24 sata i -1.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Astra Protocol (ASTRA)

No.4218

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 43.05K
$ 43.05K$ 43.05K

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Astra Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 43.05K. Količina u optjecaju ASTRA je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.14M.

Astra Protocol (ASTRA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Astra Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000006663-0.31%
30 dana$ +0.0002183+11.34%
60 dana$ +0.0004174+24.19%
90 dana$ -0.0000872-3.92%
Astra Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ASTRA od $ -0.000006663 (-0.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Astra Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0002183 (+11.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Astra Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ASTRA od $ +0.0004174 (+24.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Astra Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000872 (-3.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Astra Protocol (ASTRA)?

Pogledajte Astra Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Astra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Astra Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Astra Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ASTRA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Astra Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Astra Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Astra Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Astra Protocol (ASTRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Astra Protocol (ASTRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Astra Protocol.

Provjerite Astra Protocol predviđanje cijene sada!

Astra Protocol (ASTRA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Astra Protocol (ASTRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASTRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Astra Protocol (ASTRA)

Tražiš kako kupiti Astra Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Astra Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ASTRA u lokalnim valutama

1 Astra Protocol(ASTRA) u VND
56.387782
1 Astra Protocol(ASTRA) u AUD
A$0.003257056
1 Astra Protocol(ASTRA) u GBP
0.001564244
1 Astra Protocol(ASTRA) u EUR
0.00182138
1 Astra Protocol(ASTRA) u USD
$0.0021428
1 Astra Protocol(ASTRA) u MYR
RM0.009042616
1 Astra Protocol(ASTRA) u TRY
0.08817622
1 Astra Protocol(ASTRA) u JPY
¥0.3149916
1 Astra Protocol(ASTRA) u ARS
ARS$2.951514148
1 Astra Protocol(ASTRA) u RUB
0.172645396
1 Astra Protocol(ASTRA) u INR
0.18878068
1 Astra Protocol(ASTRA) u IDR
Rp35.127863232
1 Astra Protocol(ASTRA) u KRW
2.9843847
1 Astra Protocol(ASTRA) u PHP
0.122503876
1 Astra Protocol(ASTRA) u EGP
￡E.0.103990084
1 Astra Protocol(ASTRA) u BRL
R$0.011656832
1 Astra Protocol(ASTRA) u CAD
C$0.002935636
1 Astra Protocol(ASTRA) u BDT
0.2608859
1 Astra Protocol(ASTRA) u NGN
3.281462492
1 Astra Protocol(ASTRA) u COP
$8.605613368
1 Astra Protocol(ASTRA) u ZAR
R.0.037691852
1 Astra Protocol(ASTRA) u UAH
0.08881906
1 Astra Protocol(ASTRA) u VES
Bs0.3128488
1 Astra Protocol(ASTRA) u CLP
$2.0742304
1 Astra Protocol(ASTRA) u PKR
Rs0.608212352
1 Astra Protocol(ASTRA) u KZT
1.155762036
1 Astra Protocol(ASTRA) u THB
฿0.069169584
1 Astra Protocol(ASTRA) u TWD
NT$0.065655392
1 Astra Protocol(ASTRA) u AED
د.إ0.007864076
1 Astra Protocol(ASTRA) u CHF
Fr0.00171424
1 Astra Protocol(ASTRA) u HKD
HK$0.01671384
1 Astra Protocol(ASTRA) u AMD
֏0.81972814
1 Astra Protocol(ASTRA) u MAD
.د.م0.0192852
1 Astra Protocol(ASTRA) u MXN
$0.03996322
1 Astra Protocol(ASTRA) u SAR
ريال0.0080355
1 Astra Protocol(ASTRA) u PLN
0.007799792
1 Astra Protocol(ASTRA) u RON
лв0.009278324
1 Astra Protocol(ASTRA) u SEK
kr0.020120892
1 Astra Protocol(ASTRA) u BGN
лв0.003578476
1 Astra Protocol(ASTRA) u HUF
Ft0.723666416
1 Astra Protocol(ASTRA) u CZK
0.044698808
1 Astra Protocol(ASTRA) u KWD
د.ك0.000653554
1 Astra Protocol(ASTRA) u ILS
0.00717838
1 Astra Protocol(ASTRA) u AOA
Kz1.953312196
1 Astra Protocol(ASTRA) u BHD
.د.ب0.0008078356
1 Astra Protocol(ASTRA) u BMD
$0.0021428
1 Astra Protocol(ASTRA) u DKK
kr0.013649636
1 Astra Protocol(ASTRA) u HNL
L0.056162788
1 Astra Protocol(ASTRA) u MUR
0.09814024
1 Astra Protocol(ASTRA) u NAD
$0.03771328
1 Astra Protocol(ASTRA) u NOK
kr0.021406572
1 Astra Protocol(ASTRA) u NZD
$0.003621332
1 Astra Protocol(ASTRA) u PAB
B/.0.0021428
1 Astra Protocol(ASTRA) u PGK
K0.009064044
1 Astra Protocol(ASTRA) u QAR
ر.ق0.00782122
1 Astra Protocol(ASTRA) u RSD
дин.0.214558564

Astra Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Astra Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Astra Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Astra Protocol

Koliko Astra Protocol (ASTRA) vrijedi danas?
Cijena ASTRA uživo u USD je 0.0021428 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASTRA u USD?
Trenutačna cijena ASTRA u USD je $ 0.0021428. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Astra Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ASTRA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASTRA?
Količina u optjecaju za ASTRA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASTRA?
ASTRA je postigao ATH cijenu od 0.5004097841977422 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASTRA?
ASTRA je vidio ATL cijenu od 0.000368237312114063 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASTRA?
24-satni obujam trgovanja za ASTRA je $ 43.05K USD.
Hoće li ASTRA još narasti ove godine?
ASTRA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASTRA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:35:26 (UTC+8)

Astra Protocol (ASTRA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ASTRA u USD kalkulator

Iznos

ASTRA
ASTRA
USD
USD

1 ASTRA = 0.0021428 USD

Trgujte ASTRA

ASTRAUSDT
$0.0021428
$0.0021428$0.0021428
-0.31%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine