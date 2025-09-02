Više o ARK

ARK Cijena(ARK)

1 ARK u USD cijena uživo:

$0.4237
-0.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ARK (ARK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:34:42 (UTC+8)

ARK (ARK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.4162
24-satna najniža cijena
$ 0.4364
24-satna najviša cijena

$ 0.4162
$ 0.4364
$ 10.914999961853027
$ 0.030143199488520622
-0.36%

-0.37%

-1.70%

-1.70%

ARK (ARK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4244. Tijekom protekla 24 sata, ARKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4162 i najviše cijene $ 0.4364, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARK je $ 10.914999961853027, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.030143199488520622.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARK se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i -1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ARK (ARK)

No.416

$ 81.06M
$ 185.72K
$ 81.06M
191.00M
191,003,526
ARK

Trenutačna tržišna kapitalizacija ARK je $ 81.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 185.72K. Količina u optjecaju ARK je 191.00M, s ukupnom količinom od 191003526. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.06M.

ARK (ARK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ARK za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001574-0.37%
30 dana$ +0.0041+0.97%
60 dana$ +0.0453+11.94%
90 dana$ +0.042+10.98%
ARK promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ARK od $ -0.001574 (-0.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ARK 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0041 (+0.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ARK 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ARK od $ +0.0453 (+11.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ARK 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.042 (+10.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ARK (ARK)?

Pogledajte ARK stranicu Povijest cijena sada.

Što je ARK (ARK)

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

ARK dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ARK ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ARK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ARK na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ARK učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ARK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ARK (ARK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ARK (ARK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ARK.

Provjerite ARK predviđanje cijene sada!

ARK (ARK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ARK (ARK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ARK (ARK)

Tražiš kako kupiti ARK? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ARK na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ARK u lokalnim valutama

ARK Resurs

Za dublje razumijevanje ARK, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ARK web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ARK

Koliko ARK (ARK) vrijedi danas?
Cijena ARK uživo u USD je 0.4244 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARK u USD?
Trenutačna cijena ARK u USD je $ 0.4244. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ARK?
Tržišna kapitalizacija za ARK je $ 81.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARK?
Količina u optjecaju za ARK je 191.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARK?
ARK je postigao ATH cijenu od 10.914999961853027 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARK?
ARK je vidio ATL cijenu od 0.030143199488520622 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARK?
24-satni obujam trgovanja za ARK je $ 185.72K USD.
Hoće li ARK još narasti ove godine?
ARK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ARK (ARK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

