Arweave (AR) cijena u stvarnom vremenu je $ 6.06. Tijekom protekla 24 sata, ARtrgovalo je između najniže cijene $ 5.968 i najviše cijene $ 6.511, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AR je $ 90.94004420870436, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.485449842644.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AR se promijenio za -2.31% u posljednjih sat vremena, -2.36% u posljednjih 24 sata i -4.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Arweave (AR)
No.131
$ 397.85M
$ 3.45M
$ 399.96M
65.65M
66,000,000
65,652,466
99.47%
0.01%
2017-08-01 00:00:00
AR
Trenutačna tržišna kapitalizacija Arweave je $ 397.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.45M. Količina u optjecaju AR je 65.65M, s ukupnom količinom od 65652466. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 399.96M.
Arweave (AR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Arweave za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.14645
-2.36%
30 dana
$ -0.126
-2.04%
60 dana
$ +0.656
+12.13%
90 dana
$ -0.654
-9.75%
Arweave promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u AR od $ -0.14645 (-2.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Arweave 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.126 (-2.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Arweave 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AR od $ +0.656 (+12.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Arweave 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.654 (-9.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Arweave (AR)?
Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.
For more information of the project, please visit its official website below.
Arweave dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Arweave ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti AR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Arweave na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Arweave učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Arweave Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Arweave (AR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Arweave (AR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Arweave.
Razumijevanje tokenomike Arweave (AR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Arweave (AR)
Tražiš kako kupiti Arweave? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Arweave na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.