$6.059
$6.059$6.059
-2.36%1D
Arweave (AR) Informacije o cijeni (USD)

$ 5.968
$ 5.968$ 5.968
$ 6.511
$ 6.511$ 6.511
$ 5.968
$ 5.968$ 5.968

$ 6.511
$ 6.511$ 6.511

$ 90.94004420870436
$ 90.94004420870436$ 90.94004420870436

$ 0.485449842644
$ 0.485449842644$ 0.485449842644

-2.31%

-2.36%

-4.21%

-4.21%

Arweave (AR) cijena u stvarnom vremenu je $ 6.06. Tijekom protekla 24 sata, ARtrgovalo je između najniže cijene $ 5.968 i najviše cijene $ 6.511, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AR je $ 90.94004420870436, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.485449842644.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AR se promijenio za -2.31% u posljednjih sat vremena, -2.36% u posljednjih 24 sata i -4.21% u posljednjih 7 dana.

No.131

$ 397.85M
$ 397.85M$ 397.85M

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

$ 399.96M
$ 399.96M$ 399.96M

65.65M
65.65M 65.65M

66,000,000
66,000,000 66,000,000

65,652,466
65,652,466 65,652,466

99.47%

0.01%

2017-08-01 00:00:00

AR

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arweave je $ 397.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.45M. Količina u optjecaju AR je 65.65M, s ukupnom količinom od 65652466. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 399.96M.

Prati promjene cijena Arweave za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

Danas$ -0.14645-2.36%
30 dana$ -0.126-2.04%
60 dana$ +0.656+12.13%
90 dana$ -0.654-9.75%
Arweave promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AR od $ -0.14645 (-2.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Arweave 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.126 (-2.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Arweave 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AR od $ +0.656 (+12.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Arweave 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.654 (-9.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

Arweave dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Arweave ulaganjima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Arweave na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Arweave učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

1 Arweave(AR) u VND
159,468.9
1 Arweave(AR) u AUD
A$9.2112
1 Arweave(AR) u GBP
4.4238
1 Arweave(AR) u EUR
5.151
1 Arweave(AR) u USD
$6.06
1 Arweave(AR) u MYR
RM25.5732
1 Arweave(AR) u TRY
249.2478
1 Arweave(AR) u JPY
¥890.82
1 Arweave(AR) u ARS
ARS$8,347.1046
1 Arweave(AR) u RUB
488.1936
1 Arweave(AR) u INR
533.2194
1 Arweave(AR) u IDR
Rp99,344.2464
1 Arweave(AR) u KRW
8,440.065
1 Arweave(AR) u PHP
345.9048
1 Arweave(AR) u EGP
￡E.294.0918
1 Arweave(AR) u BRL
R$32.9058
1 Arweave(AR) u CAD
C$8.3022
1 Arweave(AR) u BDT
736.4718
1 Arweave(AR) u NGN
9,280.2234
1 Arweave(AR) u COP
$24,337.3236
1 Arweave(AR) u ZAR
R.106.7166
1 Arweave(AR) u UAH
250.7022
1 Arweave(AR) u VES
Bs884.76
1 Arweave(AR) u CLP
$5,860.02
1 Arweave(AR) u PKR
Rs1,717.1616
1 Arweave(AR) u KZT
3,261.5526
1 Arweave(AR) u THB
฿195.7986
1 Arweave(AR) u TWD
NT$185.5572
1 Arweave(AR) u AED
د.إ22.2402
1 Arweave(AR) u CHF
Fr4.848
1 Arweave(AR) u HKD
HK$47.2074
1 Arweave(AR) u AMD
֏2,313.8292
1 Arweave(AR) u MAD
.د.م54.4188
1 Arweave(AR) u MXN
$112.9584
1 Arweave(AR) u SAR
ريال22.725
1 Arweave(AR) u PLN
21.9978
1 Arweave(AR) u RON
лв26.2398
1 Arweave(AR) u SEK
kr56.9034
1 Arweave(AR) u BGN
лв10.0596
1 Arweave(AR) u HUF
Ft2,045.1894
1 Arweave(AR) u CZK
126.351
1 Arweave(AR) u KWD
د.ك1.8483
1 Arweave(AR) u ILS
20.301
1 Arweave(AR) u AOA
Kz5,524.1142
1 Arweave(AR) u BHD
.د.ب2.27856
1 Arweave(AR) u BMD
$6.06
1 Arweave(AR) u DKK
kr38.6022
1 Arweave(AR) u HNL
L158.5296
1 Arweave(AR) u MUR
277.548
1 Arweave(AR) u NAD
$106.4136
1 Arweave(AR) u NOK
kr60.5394
1 Arweave(AR) u NZD
$10.2414
1 Arweave(AR) u PAB
B/.6.06
1 Arweave(AR) u PGK
K25.6338
1 Arweave(AR) u QAR
ر.ق22.0584
1 Arweave(AR) u RSD
дин.606.1818

Za dublje razumijevanje Arweave, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Arweave web-stranica
Blokiraj pretraživač

Koliko Arweave (AR) vrijedi danas?
Cijena AR uživo u USD je 6.06 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AR u USD?
Trenutačna cijena AR u USD je $ 6.06. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Arweave?
Tržišna kapitalizacija za AR je $ 397.85M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AR?
Količina u optjecaju za AR je 65.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AR?
AR je postigao ATH cijenu od 90.94004420870436 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AR?
AR je vidio ATL cijenu od 0.485449842644 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AR?
24-satni obujam trgovanja za AR je $ 3.45M USD.
Hoće li AR još narasti ove godine?
AR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
