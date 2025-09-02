Više o APU

Apu Apustaja Logotip

Apu Apustaja Cijena(APU)

1 APU u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Apu Apustaja (APU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:24:23 (UTC+8)

Apu Apustaja (APU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.87%

-7.53%

-18.03%

-18.03%

Apu Apustaja (APU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001728. Tijekom protekla 24 sata, APUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001717 i najviše cijene $ 0.0001938, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APU je $ 0.001467208055895663, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000001170769029.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APU se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, -7.53% u posljednjih 24 sata i -18.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Apu Apustaja (APU)

No.489

80.31%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apu Apustaja je $ 58.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 38.76K. Količina u optjecaju APU je 337.89B, s ukupnom količinom od 337892107625.5295. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.70M.

Apu Apustaja (APU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Apu Apustaja za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000014092-7.53%
30 dana$ -0.000074-29.99%
60 dana$ -0.0000349-16.81%
90 dana$ -0.0000241-12.24%
Apu Apustaja promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u APU od $ -0.000014092 (-7.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Apu Apustaja 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000074 (-29.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Apu Apustaja 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u APU od $ -0.0000349 (-16.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Apu Apustaja 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000241 (-12.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Apu Apustaja (APU)?

Pogledajte Apu Apustaja stranicu Povijest cijena sada.

Što je Apu Apustaja (APU)

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Apu Apustaja dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Apu Apustaja ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti APU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Apu Apustaja na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Apu Apustaja učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Apu Apustaja Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Apu Apustaja (APU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Apu Apustaja (APU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Apu Apustaja.

Provjerite Apu Apustaja predviđanje cijene sada!

Apu Apustaja (APU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Apu Apustaja (APU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Apu Apustaja (APU)

Tražiš kako kupiti Apu Apustaja? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Apu Apustaja na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

APU u lokalnim valutama

Apu Apustaja Resurs

Za dublje razumijevanje Apu Apustaja, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Apu Apustaja web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Apu Apustaja

Koliko Apu Apustaja (APU) vrijedi danas?
Cijena APU uživo u USD je 0.0001728 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APU u USD?
Trenutačna cijena APU u USD je $ 0.0001728. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Apu Apustaja?
Tržišna kapitalizacija za APU je $ 58.39M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APU?
Količina u optjecaju za APU je 337.89B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APU?
APU je postigao ATH cijenu od 0.001467208055895663 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APU?
APU je vidio ATL cijenu od 0.00000001170769029 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APU?
24-satni obujam trgovanja za APU je $ 38.76K USD.
Hoće li APU još narasti ove godine?
APU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:24:23 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

