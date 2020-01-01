Apu Apustaja (APU) Tokenomika
APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Apu Apustaja (APU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Apu Apustaja (APU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Apu Apustaja (APU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj APU tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja APU tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku APU tokena, istražite APU cijenu tokena uživo!
Apu Apustaja (APU) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena APU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
APU Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide APU? Naša APU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
