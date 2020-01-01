ANLOG (ANLOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ANLOG (ANLOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ANLOG (ANLOG) Informacije By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem. Službena web stranica: https://www.analog.one/ Bijela knjiga: https://www.analog.one/Analog-Timepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.analog.one/ Kupi ANLOG odmah!

ANLOG (ANLOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ANLOG (ANLOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Ukupna količina: $ 9.06B $ 9.06B $ 9.06B Količina u optjecaju: $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.78M $ 11.78M $ 11.78M Povijesni maksimum: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Povijesni minimum: $ 0.001099883471799137 $ 0.001099883471799137 $ 0.001099883471799137 Trenutna cijena: $ 0.0013 $ 0.0013 $ 0.0013 Saznajte više o cijeni ANLOG (ANLOG)

ANLOG (ANLOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ANLOG (ANLOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANLOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANLOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANLOG tokena, istražite ANLOG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ANLOG Jeste li zainteresirani za dodavanje ANLOG (ANLOG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ANLOG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ANLOG na MEXC-u odmah!

ANLOG (ANLOG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ANLOG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ANLOG povijest cijena odmah!

ANLOG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ANLOG? Naša ANLOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ANLOG predviđanje cijene tokena odmah!

