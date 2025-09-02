ANLOG (ANLOG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00126. Tijekom protekla 24 sata, ANLOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001255 i najviše cijene $ 0.001274, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANLOG je $ 0.004004532301968721, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001099883471799137.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANLOG se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i -3.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu ANLOG (ANLOG)
Trenutačna tržišna kapitalizacija ANLOG je $ 2.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.17K. Količina u optjecaju ANLOG je 1.86B, s ukupnom količinom od 9057971000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.41M.
ANLOG (ANLOG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena ANLOG za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000595
-0.47%
30 dana
$ -0.000018
-1.41%
60 dana
$ -0.000118
-8.57%
90 dana
$ -0.000284
-18.40%
ANLOG promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ANLOG od $ -0.00000595 (-0.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
ANLOG 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000018 (-1.41%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
ANLOG 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ANLOG od $ -0.000118 (-8.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
ANLOG 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000284 (-18.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ANLOG (ANLOG)?
By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.
ANLOG dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ANLOG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o ANLOG na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ANLOG učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
ANLOG Predviđanje cijene (USD)
Koliko će ANLOG (ANLOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ANLOG (ANLOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ANLOG.
Razumijevanje tokenomike ANLOG (ANLOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANLOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti ANLOG (ANLOG)
Tražiš kako kupiti ANLOG? Proces je jednostavan i bez muke!
