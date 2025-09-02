Više o AME

AME Chain Logotip

AME Chain Cijena(AME)

1 AME u USD cijena uživo:

$0.0006808
$0.0006808$0.0006808
-8.55%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AME Chain (AME)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:23:40 (UTC+8)

AME Chain (AME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00067
$ 0.00067$ 0.00067
24-satna najniža cijena
$ 0.0007624
$ 0.0007624$ 0.0007624
24-satna najviša cijena

$ 0.00067
$ 0.00067$ 0.00067

$ 0.0007624
$ 0.0007624$ 0.0007624

$ 0.15384444
$ 0.15384444$ 0.15384444

$ 0.000295861409807915
$ 0.000295861409807915$ 0.000295861409807915

-2.20%

-8.55%

+13.67%

+13.67%

AME Chain (AME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0006808. Tijekom protekla 24 sata, AMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00067 i najviše cijene $ 0.0007624, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AME je $ 0.15384444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000295861409807915.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AME se promijenio za -2.20% u posljednjih sat vremena, -8.55% u posljednjih 24 sata i +13.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AME Chain (AME)

No.2510

$ 340.40K
$ 340.40K$ 340.40K

$ 55.53K
$ 55.53K$ 55.53K

$ 680.80K
$ 680.80K$ 680.80K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

50.00%

AME

Trenutačna tržišna kapitalizacija AME Chain je $ 340.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.53K. Količina u optjecaju AME je 500.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 680.80K.

AME Chain (AME) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AME Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000063651-8.55%
30 dana$ +0.0002979+77.80%
60 dana$ +0.0002388+54.02%
90 dana$ -0.000192-22.00%
AME Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AME od $ -0.000063651 (-8.55%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AME Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0002979 (+77.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AME Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AME od $ +0.0002388 (+54.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AME Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000192 (-22.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AME Chain (AME)?

Pogledajte AME Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je AME Chain (AME)

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

AME Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AME Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AME Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AME Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AME Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AME Chain (AME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AME Chain (AME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AME Chain.

Provjerite AME Chain predviđanje cijene sada!

AME Chain (AME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AME Chain (AME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AME Chain (AME)

Tražiš kako kupiti AME Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AME Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AME Chain Resurs

Za dublje razumijevanje AME Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AME Chain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AME Chain

Koliko AME Chain (AME) vrijedi danas?
Cijena AME uživo u USD je 0.0006808 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AME u USD?
Trenutačna cijena AME u USD je $ 0.0006808. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AME Chain?
Tržišna kapitalizacija za AME je $ 340.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AME?
Količina u optjecaju za AME je 500.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AME?
AME je postigao ATH cijenu od 0.15384444 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AME?
AME je vidio ATL cijenu od 0.000295861409807915 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AME?
24-satni obujam trgovanja za AME je $ 55.53K USD.
Hoće li AME još narasti ove godine?
AME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:23:40 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

