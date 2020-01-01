AME Chain (AME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AME Chain (AME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AME Chain is the world's first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source. Službena web stranica: https://amechain.io/ Bijela knjiga: https://whitepaper.amechain.io/ Istraživač blokova: https://amescan.io

AME Chain (AME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AME Chain (AME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 381.30K $ 381.30K $ 381.30K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 762.60K $ 762.60K $ 762.60K Povijesni maksimum: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Povijesni minimum: $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 Trenutna cijena: $ 0.0007626 $ 0.0007626 $ 0.0007626 Saznajte više o cijeni AME Chain (AME)

AME Chain (AME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AME Chain (AME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AME tokena, istražite AME cijenu tokena uživo!

AME Chain (AME) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AME pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AME povijest cijena odmah!

AME Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AME? Naša AME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AME predviđanje cijene tokena odmah!

