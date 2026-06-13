Alpaca Cijena danas

Trenutačna cijena Alpaca (ALPACA) danas je $ 0.00005585, s promjenom od 3.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ALPACA u USD je $ 0.00005585 po ALPACA.

Alpaca trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 53,982, s količinom u optjecaju od 961.06M ALPACA. Tijekom posljednja 24 sata, ALPACA trgovao je između $ 0.0000539 (niska) i $ 0.00005644 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00553708, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003789.

U kratkoročnim performansama, ALPACA se kretao +0.30% u posljednjem satu i +10.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 412.58.

Informacije o tržištu Alpaca (ALPACA)

Tržišna kapitalizacija $ 53.98K$ 53.98K $ 53.98K Obujam (24 sata) $ 412.58$ 412.58 $ 412.58 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.98K$ 53.98K $ 53.98K Količina u optjecaju 961.06M 961.06M 961.06M Ukupna količina 961,062,654.377536 961,062,654.377536 961,062,654.377536

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alpaca je $ 53.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 412.58. Količina u optjecaju ALPACA je 961.06M, s ukupnom količinom od 961062654.377536. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.98K.