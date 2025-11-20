ALKIMI Cijena danas

Trenutačna cijena ALKIMI (ALKIMI) danas je $ 0.02546, s promjenom od 0.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ALKIMI u USD je $ 0.02546 po ALKIMI.

ALKIMI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ALKIMI. Tijekom posljednja 24 sata, ALKIMI trgovao je između $ 0.02541 (niska) i $ 0.02579 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ALKIMI se kretao -0.32% u posljednjem satu i -5.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 8.78K.

Informacije o tržištu ALKIMI (ALKIMI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SUI

