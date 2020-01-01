ArchLoot (AL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ArchLoot (AL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ArchLoot (AL) Informacije ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure. Službena web stranica: https://ArchLoot.com Bijela knjiga: https://doc.archloot.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x046BAd07658f3B6cAd9A396CFcbC1243AF452ec1 Kupi AL odmah!

ArchLoot (AL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ArchLoot (AL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 61.04M $ 61.04M $ 61.04M Ukupna količina: $ 992.46M $ 992.46M $ 992.46M Količina u optjecaju: $ 783.58M $ 783.58M $ 783.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 77.31M $ 77.31M $ 77.31M Povijesni maksimum: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Povijesni minimum: $ 0.0737710349708615 $ 0.0737710349708615 $ 0.0737710349708615 Trenutna cijena: $ 0.0779 $ 0.0779 $ 0.0779 Saznajte više o cijeni ArchLoot (AL)

ArchLoot (AL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ArchLoot (AL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AL tokena, istražite AL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AL Jeste li zainteresirani za dodavanje ArchLoot (AL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AL na MEXC-u odmah!

ArchLoot (AL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AL povijest cijena odmah!

AL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AL? Naša AL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AL predviđanje cijene tokena odmah!

