ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure.

PoredakNo.514

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.04%

Količina u optjecaju783,575,738.4500962

Maksimalna količina0

Ukupna količina992,464,664.4500962

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.8481862276624228,2022-11-23

Najniža cijena0.0737710349708615,2025-08-01

Javni blockchainETH

MEXC je najlakši način za trgovinu kriptovalutama. Istraži vodeću svjetsku burzu kriptovaluta da kupiš, trguješ i zaradiš kriptovalute. Trguj Bitcoinom BTC, Ethereumom ETH i više od 3,000 altcoina.
AL/USDT
ArchLoot
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (AL)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
