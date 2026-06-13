aiPump Cijena danas

Trenutačna cijena aiPump (AIPUMP) danas je $ 0.00003471, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIPUMP u USD je $ 0.00003471 po AIPUMP.

aiPump trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,531.0, s količinom u optjecaju od 418.67M AIPUMP. Tijekom posljednja 24 sata, AIPUMP trgovao je između $ 0.00003471 (niska) i $ 0.00003485 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04072074, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003375.

U kratkoročnim performansama, AIPUMP se kretao -- u posljednjem satu i -80.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 8.53.

Informacije o tržištu aiPump (AIPUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 14.53K$ 14.53K $ 14.53K Obujam (24 sata) $ 8.53$ 8.53 $ 8.53 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.71K$ 34.71K $ 34.71K Količina u optjecaju 418.67M 418.67M 418.67M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija aiPump je $ 14.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.53. Količina u optjecaju AIPUMP je 418.67M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.71K.