AIPAD (AIPAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AIPAD (AIPAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AIPAD (AIPAD) Informacije AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing. Službena web stranica: https://www.aipad.tech/ Bijela knjiga: https://aipad-1.gitbook.io/aipad/leaderboard-tier-system Istraživač blokova: https://blockscan.com/address/0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf Kupi AIPAD odmah!

AIPAD (AIPAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AIPAD (AIPAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Ukupna količina: $ 199.05M $ 199.05M $ 199.05M Količina u optjecaju: $ 194.29M $ 194.29M $ 194.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Povijesni maksimum: $ 0.28807 $ 0.28807 $ 0.28807 Povijesni minimum: $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 Trenutna cijena: $ 0.0133 $ 0.0133 $ 0.0133 Saznajte više o cijeni AIPAD (AIPAD)

AIPAD (AIPAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AIPAD (AIPAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIPAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIPAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIPAD tokena, istražite AIPAD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AIPAD Jeste li zainteresirani za dodavanje AIPAD (AIPAD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AIPAD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AIPAD na MEXC-u odmah!

AIPAD (AIPAD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AIPAD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AIPAD povijest cijena odmah!

AIPAD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AIPAD? Naša AIPAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AIPAD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!