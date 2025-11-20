AdEx Cijena danas

Trenutačna cijena AdEx (ADX) danas je $ 0.1231, s promjenom od 3.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ADX u USD je $ 0.1231 po ADX.

AdEx trenutačno je na #797 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18.21M, s količinom u optjecaju od 147.90M ADX. Tijekom posljednja 24 sata, ADX trgovao je između $ 0.1167 (niska) i $ 0.1236 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.708280086517334, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.034879632974.

U kratkoročnim performansama, ADX se kretao +0.40% u posljednjem satu i -10.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.26K.

Informacije o tržištu AdEx (ADX)

Poredak No.797 Tržišna kapitalizacija $ 18.21M Obujam (24 sata) $ 56.26K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.47M Količina u optjecaju 147.90M Maksimalna količina 150,000,000 Ukupna količina 150,000,000 Stopa optjecaja 98.60% Javni blockchain ETH

