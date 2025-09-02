Više o ACM

AC Milan Fan Token Cijena(ACM)

Grafikon aktualnih cijena AC Milan Fan Token (ACM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:13:24 (UTC+8)

AC Milan Fan Token (ACM) Informacije o cijeni (USD)

AC Milan Fan Token (ACM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.8929. Tijekom protekla 24 sata, ACMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.8864 i najviše cijene $ 0.9658, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ACM je $ 24.81147881, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.6952686944495973.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ACM se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, -2.81% u posljednjih 24 sata i -6.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AC Milan Fan Token (ACM)

$ 8.41M
$ 8.41M$ 8.41M

$ 618.62K
$ 618.62K$ 618.62K

$ 17.79M
$ 17.79M$ 17.79M

9.42M
9.42M 9.42M

19,920,000
19,920,000 19,920,000

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija AC Milan Fan Token je $ 8.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 618.62K. Količina u optjecaju ACM je 9.42M, s ukupnom količinom od 19920000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.79M.

AC Milan Fan Token (ACM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AC Milan Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.025822-2.81%
30 dana$ -0.0071-0.79%
60 dana$ +0.1245+16.20%
90 dana$ +0.0292+3.38%
AC Milan Fan Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ACM od $ -0.025822 (-2.81%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AC Milan Fan Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0071 (-0.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AC Milan Fan Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ACM od $ +0.1245 (+16.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AC Milan Fan Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0292 (+3.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AC Milan Fan Token (ACM)?

Pogledajte AC Milan Fan Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je AC Milan Fan Token (ACM)

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

AC Milan Fan Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AC Milan Fan Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ACM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AC Milan Fan Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AC Milan Fan Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AC Milan Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AC Milan Fan Token (ACM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AC Milan Fan Token (ACM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AC Milan Fan Token.

Provjerite AC Milan Fan Token predviđanje cijene sada!

AC Milan Fan Token (ACM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AC Milan Fan Token (ACM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ACM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AC Milan Fan Token (ACM)

Tražiš kako kupiti AC Milan Fan Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AC Milan Fan Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AC Milan Fan Token Resurs

Za dublje razumijevanje AC Milan Fan Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena AC Milan Fan Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AC Milan Fan Token

Koliko AC Milan Fan Token (ACM) vrijedi danas?
Cijena ACM uživo u USD je 0.8929 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ACM u USD?
Trenutačna cijena ACM u USD je $ 0.8929. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AC Milan Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za ACM je $ 8.41M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ACM?
Količina u optjecaju za ACM je 9.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ACM?
ACM je postigao ATH cijenu od 24.81147881 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ACM?
ACM je vidio ATL cijenu od 0.6952686944495973 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ACM?
24-satni obujam trgovanja za ACM je $ 618.62K USD.
Hoće li ACM još narasti ove godine?
ACM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ACM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AC Milan Fan Token (ACM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

