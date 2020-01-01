Acala Token (ACA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Acala Token (ACA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Acala Token (ACA) Informacije Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala. Službena web stranica: https://acala.network/ Bijela knjiga: https://wiki.acala.network/ Istraživač blokova: https://acala.subscan.io/ Kupi ACA odmah!

Acala Token (ACA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Acala Token (ACA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.55M $ 33.55M $ 33.55M Ukupna količina: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Količina u optjecaju: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 46.02M $ 46.02M $ 46.02M Povijesni maksimum: $ 4.9 $ 4.9 $ 4.9 Povijesni minimum: $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 Trenutna cijena: $ 0.02876 $ 0.02876 $ 0.02876 Saznajte više o cijeni Acala Token (ACA)

Acala Token (ACA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Acala Token (ACA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ACA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ACA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ACA tokena, istražite ACA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ACA Jeste li zainteresirani za dodavanje Acala Token (ACA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ACA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ACA na MEXC-u odmah!

Acala Token (ACA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ACA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ACA povijest cijena odmah!

ACA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ACA? Naša ACA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ACA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!