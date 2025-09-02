Više o ACA

Grafikon aktualnih cijena Acala Token (ACA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:31:24 (UTC+8)

Acala Token (ACA) Informacije o cijeni (USD)

Acala Token (ACA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02875. Tijekom protekla 24 sata, ACAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02779 i najviše cijene $ 0.03219, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ACA je $ 3.100866505762959, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.022200074441219506.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ACA se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, -2.70% u posljednjih 24 sata i -3.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Acala Token (ACA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Acala Token je $ 33.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.86M. Količina u optjecaju ACA je 1.17B, s ukupnom količinom od 1600000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.00M.

Acala Token (ACA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Acala Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007983-2.70%
30 dana$ +0.0023+8.69%
60 dana$ +0.0034+13.41%
90 dana$ +0.00011+0.38%
Acala Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ACA od $ -0.0007983 (-2.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Acala Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0023 (+8.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Acala Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ACA od $ +0.0034 (+13.41%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Acala Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00011 (+0.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Acala Token (ACA)?

Pogledajte Acala Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Acala Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ACA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Acala Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Acala Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Acala Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Acala Token (ACA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Acala Token (ACA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Acala Token.

Provjerite Acala Token predviđanje cijene sada!

Acala Token (ACA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Acala Token (ACA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ACA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Acala Token (ACA)

Tražiš kako kupiti Acala Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Acala Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Acala Token Resurs

Za dublje razumijevanje Acala Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Acala Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Acala Token

Koliko Acala Token (ACA) vrijedi danas?
Cijena ACA uživo u USD je 0.02875 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ACA u USD?
Trenutačna cijena ACA u USD je $ 0.02875. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Acala Token?
Tržišna kapitalizacija za ACA je $ 33.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ACA?
Količina u optjecaju za ACA je 1.17B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ACA?
ACA je postigao ATH cijenu od 3.100866505762959 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ACA?
ACA je vidio ATL cijenu od 0.022200074441219506 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ACA?
24-satni obujam trgovanja za ACA je $ 1.86M USD.
Hoće li ACA još narasti ove godine?
ACA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ACA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Acala Token (ACA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

