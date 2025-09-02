Što je 5ire (5IRE)

5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o 5ire Koliko 5ire (5IRE) vrijedi danas? Cijena 5IRE uživo u USD je 0.0008036 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena 5IRE u USD? $ 0.0008036 . Provjerite Trenutačna cijena 5IRE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija 5ire? Tržišna kapitalizacija za 5IRE je $ 1.18M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za 5IRE? Količina u optjecaju za 5IRE je 1.46B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 5IRE? 5IRE je postigao ATH cijenu od 0.5080177927965925 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 5IRE? 5IRE je vidio ATL cijenu od 0.000312200594146269 USD . Koliki je obujam trgovanja za 5IRE? 24-satni obujam trgovanja za 5IRE je $ 124.21K USD . Hoće li 5IRE još narasti ove godine? 5IRE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 5IRE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

5ire (5IRE) Važna ažuriranja industrije

