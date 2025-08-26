ZyfAI (ZFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03101695 גבוה 24 שעות $ 0.04078011 שיא כל הזמנים $ 0.066037 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00271515 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.47% שינוי מחיר (1D) -20.11% שינוי מחיר (7D) -25.61%

ZyfAI (ZFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03247078. במהלך 24 השעות האחרונות, ZFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03101695 לבין שיא של $ 0.04078011, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.066037, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00271515.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZFI השתנה ב +4.47% במהלך השעה האחרונה, -20.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZyfAI (ZFI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.76M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.25M אספקת מחזור 115.84M אספקה כוללת 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZyfAI הוא $ 3.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZFI הוא 115.84M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.25M.