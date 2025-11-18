Zirodelta מחיר היום

מחיר Zirodelta (ZDLT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00118968, עם שינוי של 5.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZDLT ל USD הוא $ 0.00118968 לכל ZDLT.

Zirodelta כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,187,673, עם היצע במחזור של 999.91M ZDLT. ב‑24 השעות האחרונות, ZDLT סחר בין $ 0.00104876 (נמוך) ל $ 0.00126439 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00822159, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ZDLT נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -22.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Zirodelta (ZDLT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,912,518.0551652 999,912,518.0551652 999,912,518.0551652

שווי השוק הנוכחי של Zirodelta הוא $ 1.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZDLT הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999912518.0551652. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.