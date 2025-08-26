Zeuz (ZEUZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00512081$ 0.00512081 $ 0.00512081 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -9.85% שינוי מחיר (7D) -3.88% שינוי מחיר (7D) -3.88%

Zeuz (ZEUZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEUZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZEUZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00512081, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEUZ השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -9.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zeuz (ZEUZ) מידע שוק

שווי שוק $ 33.03K$ 33.03K $ 33.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.03K$ 33.03K $ 33.03K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zeuz הוא $ 33.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZEUZ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.03K.