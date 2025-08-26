ZerePy (ZEREPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00317872$ 0.00317872 $ 0.00317872 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.21% שינוי מחיר (1D) -5.43% שינוי מחיר (7D) +5.40% שינוי מחיר (7D) +5.40%

ZerePy (ZEREPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEREPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZEREPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00317872, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEREPY השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -5.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZerePy (ZEREPY) מידע שוק

שווי שוק $ 35.74K$ 35.74K $ 35.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.74K$ 35.74K $ 35.74K אספקת מחזור 999.85M 999.85M 999.85M אספקה כוללת 999,853,065.40355 999,853,065.40355 999,853,065.40355

שווי השוק הנוכחי של ZerePy הוא $ 35.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZEREPY הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999853065.40355. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.74K.