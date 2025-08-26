Zap (ZAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00201702 $ 0.00201702 $ 0.00201702 24 שעות נמוך $ 0.00256627 $ 0.00256627 $ 0.00256627 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00201702$ 0.00201702 $ 0.00201702 גבוה 24 שעות $ 0.00256627$ 0.00256627 $ 0.00256627 שיא כל הזמנים $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) +1.24% שינוי מחיר (7D) +18.14% שינוי מחיר (7D) +18.14%

Zap (ZAP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0022462. במהלך 24 השעות האחרונות, ZAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00201702 לבין שיא של $ 0.00256627, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZAP השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +1.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zap (ZAP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M אספקת מחזור 460.00M 460.00M 460.00M אספקה כוללת 520,000,000.0 520,000,000.0 520,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Zap הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZAP הוא 460.00M, עם היצע כולל של 520000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.