Yup (YUP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00100011 $ 0.00100011 $ 0.00100011 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00100011$ 0.00100011 $ 0.00100011 שיא כל הזמנים $ 15.55$ 15.55 $ 15.55 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) +9.58% שינוי מחיר (7D) +43.45% שינוי מחיר (7D) +43.45%

Yup (YUP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YUP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00100011, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUP השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, +9.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+43.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yup (YUP) מידע שוק

שווי שוק $ 37.99K$ 37.99K $ 37.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.56K$ 65.56K $ 65.56K אספקת מחזור 44.33M 44.33M 44.33M אספקה כוללת 76,499,742.0 76,499,742.0 76,499,742.0

שווי השוק הנוכחי של Yup הוא $ 37.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUP הוא 44.33M, עם היצע כולל של 76499742.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.56K.