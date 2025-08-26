עוד על POV

You Held מחיר (POV)

לא רשום

1 POV ל USDמחיר חי:

$0.00020113
$0.00020113$0.00020113
-11.10%1D
You Held (POV) טבלת מחירים חיה
You Held (POV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00293683
$ 0.00293683$ 0.00293683

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-11.11%

-3.25%

-3.25%

You Held (POV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00293683, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POV השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -11.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

You Held (POV) מידע שוק

$ 200.96K
$ 200.96K$ 200.96K

--
----

$ 200.96K
$ 200.96K$ 200.96K

999.17M
999.17M 999.17M

999,173,875.182324
999,173,875.182324 999,173,875.182324

שווי השוק הנוכחי של You Held הוא $ 200.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POV הוא 999.17M, עם היצע כולל של 999173875.182324. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.96K.

You Held (POV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של You Heldל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYou Held ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYou Held ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של You Heldל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.11%
30 ימים$ 0-25.72%
60 ימים$ 0-40.68%
90 ימים$ 0--

מה זהYou Held (POV)

POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards.

You Held (POV) משאב

האתר הרשמי

You Heldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה You Held (POV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות You Held (POV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור You Held.

בדוק את You Held תחזית המחיר עכשיו‏!

POV למטבעות מקומיים

You Held (POV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של You Held (POV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על You Held (POV)

כמה שווה You Held (POV) היום?
החי POVהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POV ל USD?
המחיר הנוכחי של POV ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של You Held?
שווי השוק של POV הוא $ 200.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POV?
ההיצע במחזור של POV הוא 999.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POV?
‏‏POV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00293683 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POV?
POV ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POV הוא -- USD.
האם POV יעלה השנה?
POV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
