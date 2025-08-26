Yod Agent (YOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00394946$ 0.00394946 $ 0.00394946 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.04% שינוי מחיר (7D) +2.65% שינוי מחיר (7D) +2.65%

Yod Agent (YOD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00394946, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YOD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yod Agent (YOD) מידע שוק

שווי שוק $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K אספקת מחזור 899.39M 899.39M 899.39M אספקה כוללת 899,393,667.568559 899,393,667.568559 899,393,667.568559

שווי השוק הנוכחי של Yod Agent הוא $ 12.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOD הוא 899.39M, עם היצע כולל של 899393667.568559. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.87K.