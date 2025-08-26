עוד על YLT

Yieltra סֵמֶל

Yieltra מחיר (YLT)

לא רשום

1 YLT ל USDמחיר חי:

-4.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Yieltra (YLT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:57:11 (UTC+8)

Yieltra (YLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.21%

-4.83%

+34.82%

+34.82%

Yieltra (YLT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01197534. במהלך 24 השעות האחרונות, YLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0108932 לבין שיא של $ 0.01259423, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01259423, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00774457.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YLT השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -4.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yieltra (YLT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Yieltra הוא $ 359.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YLT הוא 30.00M, עם היצע כולל של 29999983.05303029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.26K.

Yieltra (YLT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yieltraל USDהיה $ -0.00060865374796617.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYieltra ל USDהיה . $ +0.0029286328.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYieltra ל USDהיה $ +0.0038652565.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yieltraל USDהיה $ +0.002617634159676935.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00060865374796617-4.83%
30 ימים$ +0.0029286328+24.46%
60 ימים$ +0.0038652565+32.28%
90 ימים$ +0.002617634159676935+27.97%

מה זהYieltra (YLT)

Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Yieltraתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yieltra (YLT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yieltra (YLT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yieltra.

בדוק את Yieltra תחזית המחיר עכשיו‏!

YLT למטבעות מקומיים

Yieltra (YLT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yieltra (YLT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YLT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yieltra (YLT)

כמה שווה Yieltra (YLT) היום?
החי YLTהמחיר ב USD הוא 0.01197534 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YLT ל USD?
המחיר הנוכחי של YLT ל USD הוא $ 0.01197534. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yieltra?
שווי השוק של YLT הוא $ 359.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YLT?
ההיצע במחזור של YLT הוא 30.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YLT?
‏‏YLT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01259423 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YLT?
YLT ‏‏רשם מחירATL של 0.00774457 USD.
מהו נפח המסחר של YLT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YLT הוא -- USD.
האם YLT יעלה השנה?
YLT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YLT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:57:11 (UTC+8)

