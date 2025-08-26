Yieltra (YLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0108932 גבוה 24 שעות $ 0.01259423 שיא כל הזמנים $ 0.01259423 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00774457 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -4.83% שינוי מחיר (7D) +34.82%

Yieltra (YLT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01197534. במהלך 24 השעות האחרונות, YLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0108932 לבין שיא של $ 0.01259423, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01259423, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00774457.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YLT השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -4.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yieltra (YLT) מידע שוק

שווי שוק $ 359.26K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 359.26K אספקת מחזור 30.00M אספקה כוללת 29,999,983.05303029

שווי השוק הנוכחי של Yieltra הוא $ 359.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YLT הוא 30.00M, עם היצע כולל של 29999983.05303029. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.26K.