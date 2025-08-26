עוד על YMACH

YieldMachine by Virtuals סֵמֶל

YieldMachine by Virtuals מחיר (YMACH)

לא רשום

1 YMACH ל USDמחיר חי:

--
----
-7.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
YieldMachine by Virtuals (YMACH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:02:07 (UTC+8)

YieldMachine by Virtuals (YMACH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00681425
$ 0.00681425$ 0.00681425

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-7.46%

-7.16%

-7.16%

YieldMachine by Virtuals (YMACH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YMACH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YMACHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00681425, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YMACH השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -7.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YieldMachine by Virtuals (YMACH) מידע שוק

$ 32.71K
$ 32.71K$ 32.71K

--
----

$ 32.71K
$ 32.71K$ 32.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של YieldMachine by Virtuals הוא $ 32.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YMACH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.71K.

YieldMachine by Virtuals (YMACH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של YieldMachine by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYieldMachine by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYieldMachine by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של YieldMachine by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.46%
30 ימים$ 0-21.35%
60 ימים$ 0-18.68%
90 ימים$ 0--

מה זהYieldMachine by Virtuals (YMACH)

At YieldMachine, we believe crypto trading should be as intuitive as having a conversation. By integrating a powerful AI-driven advisory and execution platform, we’re building the future of wealth management where your wallet works for you. Imagine a Bloomberg terminal for crypto that caters to everyone—from the curious newcomer to the seasoned trader. With YieldMachine, you simply type and chat with your AI crypto advisor about your goals. Whether you want steady yield, portfolio diversification, or speculative growth, our platform executes it autonomously, securely, and seamlessly.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

YieldMachine by Virtuals (YMACH) משאב

האתר הרשמי

YieldMachine by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה YieldMachine by Virtuals (YMACH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות YieldMachine by Virtuals (YMACH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור YieldMachine by Virtuals.

בדוק את YieldMachine by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

YMACH למטבעות מקומיים

YieldMachine by Virtuals (YMACH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של YieldMachine by Virtuals (YMACH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YMACH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על YieldMachine by Virtuals (YMACH)

כמה שווה YieldMachine by Virtuals (YMACH) היום?
החי YMACHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YMACH ל USD?
המחיר הנוכחי של YMACH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של YieldMachine by Virtuals?
שווי השוק של YMACH הוא $ 32.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YMACH?
ההיצע במחזור של YMACH הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YMACH?
‏‏YMACH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00681425 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YMACH?
YMACH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YMACH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YMACH הוא -- USD.
האם YMACH יעלה השנה?
YMACH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YMACH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
