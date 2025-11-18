Yield Optimizer EUR מחיר היום

מחיר Yield Optimizer EUR (YOEUR) בזמן אמת היום הוא $ 1.17, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YOEUR ל USD הוא $ 1.17 לכל YOEUR.

Yield Optimizer EUR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 100,839, עם היצע במחזור של 86.07K YOEUR. ב‑24 השעות האחרונות, YOEUR סחר בין $ 1.17 (נמוך) ל $ 1.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.15.

ביצועים לטווח קצר, YOEUR נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +0.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) מידע שוק

שווי שוק $ 100.84K$ 100.84K $ 100.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.84K$ 100.84K $ 100.84K אספקת מחזור 86.07K 86.07K 86.07K אספקה כוללת 86,071.0 86,071.0 86,071.0

שווי השוק הנוכחי של Yield Optimizer EUR הוא $ 100.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YOEUR הוא 86.07K, עם היצע כולל של 86071.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.84K.