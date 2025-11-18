YAKUZAI מחיר היום

מחיר YAKUZAI (VYBE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003215, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VYBE ל USD הוא $ 0.00003215 לכל VYBE.

YAKUZAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,153, עם היצע במחזור של 1000.00M VYBE. ב‑24 השעות האחרונות, VYBE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00010462, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003201.

ביצועים לטווח קצר, VYBE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

YAKUZAI (VYBE) מידע שוק

שווי שוק $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

שווי השוק הנוכחי של YAKUZAI הוא $ 32.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VYBE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998487.6229811. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.15K.