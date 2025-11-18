Xwawa מחיר היום

מחיר Xwawa (XWAWA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00024042, עם שינוי של 2.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XWAWA ל USD הוא $ 0.00024042 לכל XWAWA.

Xwawa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 240,519, עם היצע במחזור של 1.00B XWAWA. ב‑24 השעות האחרונות, XWAWA סחר בין $ 0.00021346 (נמוך) ל $ 0.00024349 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00137407, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00009006.

ביצועים לטווח קצר, XWAWA נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו -5.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Xwawa (XWAWA) מידע שוק

שווי שוק $ 240.52K$ 240.52K $ 240.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 240.52K$ 240.52K $ 240.52K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Xwawa הוא $ 240.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XWAWA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 240.52K.