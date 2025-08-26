xSUSHI (XSUSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.13 גבוה 24 שעות $ 1.31 שיא כל הזמנים $ 26.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.651595 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.88% שינוי מחיר (1D) -13.49% שינוי מחיר (7D) -7.98%

xSUSHI (XSUSHI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.13. במהלך 24 השעות האחרונות, XSUSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.13 לבין שיא של $ 1.31, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XSUSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 26.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.651595.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XSUSHI השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -13.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

xSUSHI (XSUSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 8.82M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.82M אספקת מחזור 7.80M אספקה כוללת 7,796,246.499984168

שווי השוק הנוכחי של xSUSHI הוא $ 8.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XSUSHI הוא 7.80M, עם היצע כולל של 7796246.499984168. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.82M.