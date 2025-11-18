XFROG מחיר היום

מחיר XFROG (XFROG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 12.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XFROG ל USD הוא -- לכל XFROG.

XFROG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,518,864, עם היצע במחזור של 210.00B XFROG. ב‑24 השעות האחרונות, XFROG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, XFROG נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו -20.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XFROG (XFROG) מידע שוק

שווי שוק $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M אספקת מחזור 210.00B 210.00B 210.00B אספקה כוללת 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XFROG הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XFROG הוא 210.00B, עם היצע כולל של 210000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.