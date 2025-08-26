Xerberus (XER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01336217 $ 0.01336217 $ 0.01336217 24 שעות נמוך $ 0.01532658 $ 0.01532658 $ 0.01532658 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01336217$ 0.01336217 $ 0.01336217 גבוה 24 שעות $ 0.01532658$ 0.01532658 $ 0.01532658 שיא כל הזמנים $ 0.0209752$ 0.0209752 $ 0.0209752 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00268313$ 0.00268313 $ 0.00268313 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -9.40% שינוי מחיר (7D) +1.36% שינוי מחיר (7D) +1.36%

Xerberus (XER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01359831. במהלך 24 השעות האחרונות, XER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01336217 לבין שיא של $ 0.01532658, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0209752, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00268313.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XER השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -9.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xerberus (XER) מידע שוק

שווי שוק $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.60M$ 13.60M $ 13.60M אספקת מחזור 239.55M 239.55M 239.55M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Xerberus הוא $ 3.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XER הוא 239.55M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.60M.