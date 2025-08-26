XDEFI (XDEFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00672872 גבוה 24 שעות $ 0.00742561 שיא כל הזמנים $ 2.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00547194 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -8.98% שינוי מחיר (7D) -3.72%

XDEFI (XDEFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00675464. במהלך 24 השעות האחרונות, XDEFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00672872 לבין שיא של $ 0.00742561, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XDEFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00547194.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XDEFI השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -8.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XDEFI (XDEFI) מידע שוק

שווי שוק $ 878.58K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.62M אספקת מחזור 130.07M אספקה כוללת 240,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XDEFI הוא $ 878.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XDEFI הוא 130.07M, עם היצע כולל של 240000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.62M.