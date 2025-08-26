XDEFI מחיר (XDEFI)
XDEFI (XDEFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00675464. במהלך 24 השעות האחרונות, XDEFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00672872 לבין שיא של $ 0.00742561, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XDEFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00547194.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XDEFI השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -8.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של XDEFI הוא $ 878.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XDEFI הוא 130.07M, עם היצע כולל של 240000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.62M.
במהלך היום, השינוי במחיר של XDEFIל USDהיה $ -0.00066692822459775.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXDEFI ל USDהיה . $ -0.0021038103.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXDEFI ל USDהיה $ -0.0033980020.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XDEFIל USDהיה $ -0.011527896035223566.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00066692822459775
|-8.98%
|30 ימים
|$ -0.0021038103
|-31.14%
|60 ימים
|$ -0.0033980020
|-50.30%
|90 ימים
|$ -0.011527896035223566
|-63.05%
In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. ------- XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data.
