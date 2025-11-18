XBT מחיר היום

מחיר XBT (XBT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00084159, עם שינוי של 11.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XBT ל USD הוא $ 0.00084159 לכל XBT.

XBT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 846,895, עם היצע במחזור של 999.73M XBT. ב‑24 השעות האחרונות, XBT סחר בין $ 0.00076417 (נמוך) ל $ 0.00095464 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03015309, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000486.

ביצועים לטווח קצר, XBT נע ב +1.02% בשעה האחרונה ו -11.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

XBT (XBT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של XBT הוא $ 846.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XBT הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999729758.48. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 846.90K.