X1000 מחיר היום

מחיר X1000 (X1000) בזמן אמת היום הוא $ 0.00144317, עם שינוי של 0.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ X1000 ל USD הוא $ 0.00144317 לכל X1000.

X1000 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,924,046, עם היצע במחזור של 9.00B X1000. ב‑24 השעות האחרונות, X1000 סחר בין $ 0.00135811 (נמוך) ל $ 0.00147126 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00198036, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00023867.

ביצועים לטווח קצר, X1000 נע ב +1.49% בשעה האחרונה ו -18.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

X1000 (X1000) מידע שוק

שווי שוק $ 12.92M$ 12.92M $ 12.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.92M$ 12.92M $ 12.92M אספקת מחזור 9.00B 9.00B 9.00B אספקה כוללת 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

