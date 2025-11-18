WuAI מחיר היום

מחיר WuAI (WUAI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 13.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WUAI ל USD הוא -- לכל WUAI.

WuAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,020, עם היצע במחזור של 832.91M WUAI. ב‑24 השעות האחרונות, WUAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WUAI נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -11.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WuAI (WUAI) מידע שוק

שווי שוק $ 53.02K$ 53.02K $ 53.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.21K$ 63.21K $ 63.21K אספקת מחזור 832.91M 832.91M 832.91M אספקה כוללת 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

שווי השוק הנוכחי של WuAI הוא $ 53.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WUAI הוא 832.91M, עם היצע כולל של 992907818.0421511. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.21K.