Wrapped TAC מחיר היום

מחיר Wrapped TAC (WTAC) בזמן אמת היום הוא $ 0.0047273, עם שינוי של 8.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WTAC ל USD הוא $ 0.0047273 לכל WTAC.

Wrapped TAC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,056,415, עם היצע במחזור של 223.34M WTAC. ב‑24 השעות האחרונות, WTAC סחר בין $ 0.00471578 (נמוך) ל $ 0.00535222 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0173277, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00403269.

ביצועים לטווח קצר, WTAC נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו -11.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped TAC (WTAC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M אספקת מחזור 223.34M 223.34M 223.34M אספקה כוללת 223,343,157.9289513 223,343,157.9289513 223,343,157.9289513

