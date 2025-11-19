Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחיר (USD)

קבל Wrapped TAC תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה WTAC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Wrapped TAC
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Wrapped TAC חיזוי מחיר
--
----
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:54:58 (UTC+8)

Wrapped TAC תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Wrapped TAC ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004795 בשנת 2025.

Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Wrapped TAC ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005035 בשנת 2026.

Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של WTAC הוא $ 0.005286 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Wrapped TAC (WTAC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של WTAC הוא $ 0.005551 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של WTAC הוא $ 0.005828 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WTAC הוא $ 0.006120 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Wrapped TAC עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009968.

Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Wrapped TAC עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.016238.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.004795
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005035
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005286
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005551
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005828
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006120
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006426
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006747
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.007084
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007439
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007810
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008201
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008611
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009042
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009494
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009968
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Wrapped TAC תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.004795
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.004795
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.004799
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.004814
    0.41%
Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורWTACב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.004795. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורWTAC , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.004795. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורWTAC , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.004799. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Wrapped TAC (WTAC) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורWTAC הוא $0.004814. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Wrapped TAC

--
----

--

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

223.29M
223.29M 223.29M

--
----

--

המחיר WTAC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, WTAC יש כמות במעגל של 223.29M ושווי שוק כולל של $ 1.08M.

Wrapped TAC מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בWrapped TACדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלWrapped TAC הוא 0.004795USD. היצע במחזור של Wrapped TAC(WTAC) הוא223.29M WTAC , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,076,397.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -2.79%
    $ -0.000138
    $ 0.004933
    $ 0.004673
  • 7 ימים
    -4.27%
    $ -0.000204
    $ 0.006602
    $ 0.004677
  • 30 ימים
    -3.14%
    $ -0.000150
    $ 0.006602
    $ 0.004677
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Wrapped TAC הראה תנועת מחירים של$-0.000138 , המשקפת-2.79% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Wrapped TAC נסחר בשיא של $0.006602 ושפל של $0.004677. נרשם שינוי במחיר של-4.27%. מגמה אחרונה זו מציגה אתWTAC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Wrapped TAC חווה -3.14%שינוי, המשקף בערך $-0.000150 לערכו. זה מצביע על כך ש WTAC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Wrapped TAC (WTAC) מודול חיזוי מחיר עובד?

Wrapped TAC מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של WTACעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךWrapped TAC לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של WTAC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Wrapped TAC. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלWTAC .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלWTAC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Wrapped TAC.

מדוע WTAC חיזוי מחירים חשוב?

WTAC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם WTAC כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, WTAC ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של WTAC בחודש הבא?
על פי Wrapped TAC (WTAC) כלי תחזית המחירים, המחיר WTAC הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 WTAC בשנת 2026?
המחיר של 1 Wrapped TAC (WTAC) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, WTAC יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של WTAC בשנת 2027?
Wrapped TAC (WTAC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WTAC עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של WTAC בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped TAC (WTAC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של WTAC בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Wrapped TAC (WTAC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 WTAC בשנת 2030?
המחיר של 1 Wrapped TAC (WTAC) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, WTAC יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי WTAC תחזית המחיר בשנת 2040?
Wrapped TAC (WTAC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 WTAC עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:54:58 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.