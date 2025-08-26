Wrapped QOM (WQOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.89% שינוי מחיר (1D) -11.29% שינוי מחיר (7D) +0.47% שינוי מחיר (7D) +0.47%

Wrapped QOM (WQOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WQOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WQOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WQOM השתנה ב -3.89% במהלך השעה האחרונה, -11.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped QOM (WQOM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.83M$ 9.83M $ 9.83M אספקת מחזור 129.41T 129.41T 129.41T אספקה כוללת 600,000,000,000,000.0 600,000,000,000,000.0 600,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wrapped QOM הוא $ 2.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WQOM הוא 129.41T, עם היצע כולל של 600000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.83M.