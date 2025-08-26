עוד על WHLP

Wrapped HLP סֵמֶל

Wrapped HLP מחיר (WHLP)

1 WHLP ל USD מחיר חי:

$1.015
$1.015
0.00% 1D
Wrapped HLP (WHLP) טבלת מחירים חיה
Wrapped HLP (WHLP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.14%

+0.07%

-0.17%

-0.17%

Wrapped HLP (WHLP) המחיר בזמן אמת של הוא $1.015. במהלך 24 השעות האחרונות, WHLP נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.007 לבין שיא של $ 1.029, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHLPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.915753.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHLP השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, +0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wrapped HLP הוא $ 8.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHLP הוא 8.58M, עם היצע כולל של 8583700.073516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.71M.

Wrapped HLP (WHLP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped HLPל USDהיה $ +0.00072739.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped HLP ל USDהיה . $ +0.0143423560.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped HLP ל USDהיה $ +0.0144979555.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped HLPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00072739+0.07%
30 ימים$ +0.0143423560+1.41%
60 ימים$ +0.0144979555+1.43%
90 ימים$ 0--

מה זהWrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Wrapped HLP (WHLP) משאב

האתר הרשמי

Wrapped HLP תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped HLP (WHLP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped HLP (WHLP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped HLP.

בדוק את Wrapped HLP תחזית המחיר עכשיו‏!

WHLP למטבעות מקומיים

Wrapped HLP (WHLP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped HLP (WHLP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WHLP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped HLP (WHLP)

כמה שווה Wrapped HLP (WHLP) היום?
החי WHLPהמחיר ב USD הוא 1.015 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WHLP ל USD?
המחיר הנוכחי של WHLP ל USD הוא $ 1.015. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped HLP?
שווי השוק של WHLP הוא $ 8.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WHLP?
ההיצע במחזור של WHLP הוא 8.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WHLP?
‏‏WHLP השיג מחיר שיא (ATH) של 1.048 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WHLP?
WHLP ‏‏רשם מחירATL של 0.915753 USD.
מהו נפח המסחר של WHLP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WHLP הוא -- USD.
האם WHLP יעלה השנה?
WHLP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WHLP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.