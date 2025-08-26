Wrapped HLP (WHLP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24 שעות נמוך $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 גבוה 24 שעות $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 שיא כל הזמנים $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 המחיר הנמוך ביותר $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) +0.07% שינוי מחיר (7D) -0.17% שינוי מחיר (7D) -0.17%

Wrapped HLP (WHLP) המחיר בזמן אמת של הוא $1.015. במהלך 24 השעות האחרונות, WHLP נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.007 לבין שיא של $ 1.029, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHLPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.915753.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHLP השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, +0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) מידע שוק

שווי שוק $ 8.71M$ 8.71M $ 8.71M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.71M$ 8.71M $ 8.71M אספקת מחזור 8.58M 8.58M 8.58M אספקה כוללת 8,583,700.073516 8,583,700.073516 8,583,700.073516

שווי השוק הנוכחי של Wrapped HLP הוא $ 8.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHLP הוא 8.58M, עם היצע כולל של 8583700.073516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.71M.