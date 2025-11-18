Wrapped Elephant מחיר היום

מחיר Wrapped Elephant (WELEPHANT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00452258, עם שינוי של 3.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WELEPHANT ל USD הוא $ 0.00452258 לכל WELEPHANT.

Wrapped Elephant כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 132,084, עם היצע במחזור של 29.21M WELEPHANT. ב‑24 השעות האחרונות, WELEPHANT סחר בין $ 0.00429611 (נמוך) ל $ 0.00475719 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00642276, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00412634.

ביצועים לטווח קצר, WELEPHANT נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו -13.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) מידע שוק

שווי שוק $ 132.08K$ 132.08K $ 132.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 132.08K$ 132.08K $ 132.08K אספקת מחזור 29.21M 29.21M 29.21M אספקה כוללת 29,205,391.73316318 29,205,391.73316318 29,205,391.73316318

